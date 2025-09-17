Lagi Mengenai AIDA

AIDA Harga (AIDA)

Tidak tersenarai

1 AIDA ke USD Harga Langsung:

--
----
-6.60%1D
USD
AIDA (AIDA) Carta Harga Langsung
AIDA (AIDA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00008889
24J Rendah
$ 0.00009824
24J Tinggi

$ 0.00008889

$ 0.00009824

$ 0.00789743

$ 0.00002445

-2.40%

-6.63%

-9.64%

-9.64%

AIDA (AIDA) harga masa nyata ialah $0.00008887. Sepanjang 24 jam yang lalu, AIDA didagangkan antara $ 0.00008889 rendah dan $ 0.00009824 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AIDA sepanjang masa ialah $ 0.00789743, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00002445.

Dari segi prestasi jangka pendek, AIDA telah berubah sebanyak -2.40% sejak sejam yang lalu, -6.63% dalam 24 jam dan -9.64% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

AIDA (AIDA) Maklumat Pasaran

$ 88.89K

--
----

$ 88.89K

1.00B

1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa AIDA ialah $ 88.89K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AIDA ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 88.89K.

AIDA (AIDA) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga AIDA kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga AIDA kepada USD adalah $ +0.0000071284.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga AIDA kepada USD adalah $ -0.0000634052.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga AIDA kepada USD adalah $ +0.00000763621953618059.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-6.63%
30 Hari$ +0.0000071284+8.02%
60 Hari$ -0.0000634052-71.34%
90 Hari$ +0.00000763621953618059+9.40%

Apakah itu AIDA (AIDA)

Discover Aida Coin on Sui, the revolutionary cryptocurrency fueling the Aida AI bot! This cutting-edge tech transforms blockchain interactions, streamlines transactions, and enhances community connections. Join us in shaping a smarter, more connected future! Aida is a dynamic and user-friendly Al bot designed to guide X users into the world of the Sui Network. With her approachable personality and deep understanding of blockchain nuances, Lucy makes the transition from Social media to blockchain technology both exciting and accessible.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

AIDA (AIDA) Sumber

Laman Web Rasmi

AIDA Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai AIDA (AIDA) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset AIDA (AIDA) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk AIDA.

Semak AIDA ramalan harga sekarang!

AIDA kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik AIDA (AIDA)

Memahami tokenomik AIDA (AIDA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token AIDA dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai AIDA (AIDA)

Berapakah nilai AIDA (AIDA) hari ini?
Harga langsung AIDA dalam USD ialah 0.00008887 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa AIDA ke USD?
Harga semasa AIDA ke USD ialah $ 0.00008887. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran AIDA?
Had pasaran untuk AIDA ialah $ 88.89K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran AIDA?
Bekalan edaran AIDA ialah 1.00B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) AIDA?
AIDA mencapai harga ATH sebanyak 0.00789743 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa AIDA?
AIDA melihat harga ATL sebanyak 0.00002445 USD.
Berapakah jumlah dagangan AIDA?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk AIDAialah -- USD.
Adakah AIDA akan naik lebih tinggi tahun ini?
AIDA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak AIDAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
AIDA (AIDA) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.