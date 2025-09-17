AIDA (AIDA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00008889 $ 0.00008889 $ 0.00008889 24J Rendah $ 0.00009824 $ 0.00009824 $ 0.00009824 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00008889$ 0.00008889 $ 0.00008889 24J Tinggi $ 0.00009824$ 0.00009824 $ 0.00009824 Sepanjang Masa $ 0.00789743$ 0.00789743 $ 0.00789743 Harga Terendah $ 0.00002445$ 0.00002445 $ 0.00002445 Perubahan Harga (1J) -2.40% Perubahan Harga (1D) -6.63% Perubahan Harga (7D) -9.64% Perubahan Harga (7D) -9.64%

AIDA (AIDA) harga masa nyata ialah $0.00008887. Sepanjang 24 jam yang lalu, AIDA didagangkan antara $ 0.00008889 rendah dan $ 0.00009824 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AIDA sepanjang masa ialah $ 0.00789743, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00002445.

Dari segi prestasi jangka pendek, AIDA telah berubah sebanyak -2.40% sejak sejam yang lalu, -6.63% dalam 24 jam dan -9.64% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

AIDA (AIDA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 88.89K$ 88.89K $ 88.89K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 88.89K$ 88.89K $ 88.89K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa AIDA ialah $ 88.89K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AIDA ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 88.89K.