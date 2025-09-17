Aidi Finance (AIDI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00196851$ 0.00196851 $ 0.00196851 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.77% Perubahan Harga (1D) -0.10% Perubahan Harga (7D) +5.37% Perubahan Harga (7D) +5.37%

Aidi Finance (AIDI) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, AIDI didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AIDI sepanjang masa ialah $ 0.00196851, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, AIDI telah berubah sebanyak -0.77% sejak sejam yang lalu, -0.10% dalam 24 jam dan +5.37% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Aidi Finance (AIDI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 64.94K$ 64.94K $ 64.94K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 81.69K$ 81.69K $ 81.69K Bekalan Peredaran 795.01M 795.01M 795.01M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Aidi Finance ialah $ 64.94K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AIDI ialah 795.01M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 81.69K.