AIGOV Harga Hari Ini

Harga langsung AIGOV (OLIVIA) hari ini ialah $ 0.00004068, dengan 3.80% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa OLIVIA kepada USD penukaran adalah $ 0.00004068 setiap OLIVIA.

AIGOV kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 37,784, dengan bekalan edaran sebanyak 929.01M OLIVIA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, OLIVIA didagangkan antara $ 0.00003918 (rendah) dan $ 0.00004068 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.01787206, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00003711.

Dalam prestasi jangka pendek, OLIVIA dipindahkan +1.05% dalam sejam terakhir dan -16.54% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

AIGOV (OLIVIA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 37.78K$ 37.78K $ 37.78K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 37.78K$ 37.78K $ 37.78K Bekalan Peredaran 929.01M 929.01M 929.01M Jumlah Bekalan 929,012,437.7957242 929,012,437.7957242 929,012,437.7957242

Had Pasaran semasa AIGOV ialah $ 37.78K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran OLIVIA ialah 929.01M, dengan jumlah bekalan sebanyak 929012437.7957242. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 37.78K.