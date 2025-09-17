Lagi Mengenai AIKI

Maklumat Harga AIKI

Kertas putih AIKI

Laman Web Rasmi AIKI

Tokenomik AIKI

Ramalan Harga AIKI

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Aiki Logo

Aiki Harga (AIKI)

Tidak tersenarai

1 AIKI ke USD Harga Langsung:

$0.00551126
$0.00551126$0.00551126
0.00%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Aiki (AIKI) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 12:07:35 (UTC+8)

Aiki (AIKI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01706637
$ 0.01706637$ 0.01706637

$ 0.00441864
$ 0.00441864$ 0.00441864

--

--

0.00%

0.00%

Aiki (AIKI) harga masa nyata ialah $0.00551126. Sepanjang 24 jam yang lalu, AIKI didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AIKI sepanjang masa ialah $ 0.01706637, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00441864.

Dari segi prestasi jangka pendek, AIKI telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan 0.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Aiki (AIKI) Maklumat Pasaran

$ 550.46K
$ 550.46K$ 550.46K

--
----

$ 550.31K
$ 550.31K$ 550.31K

99.85M
99.85M 99.85M

99,852,556.913672
99,852,556.913672 99,852,556.913672

Had Pasaran semasa Aiki ialah $ 550.46K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AIKI ialah 99.85M, dengan jumlah bekalan sebanyak 99852556.913672. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 550.31K.

Aiki (AIKI) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Aiki kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Aiki kepada USD adalah $ 0.0000000000.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Aiki kepada USD adalah $ +0.0002848544.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Aiki kepada USD adalah $ +0.000735628029735165.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0--
30 Hari$ 0.00000000000.00%
60 Hari$ +0.0002848544+5.17%
90 Hari$ +0.000735628029735165+15.40%

Apakah itu Aiki (AIKI)

Aiki is a Solana-based protocol that turns a simple “guess-the-character” game into an on-chain engine for training a sovereign artificial-intelligence model. Players pay a small, rising fee to ask yes/no questions; 80 % of each round’s pool goes to the first correct guess, 10 % seeds the next pot, and 10 % flows into a DAO-controlled master pool that funds audits, bug bounties, and future development. Every fee transaction automatically buys and burns $AIKI, creating continuous deflation, while every interaction is recorded as immutable data that improves the AI. Staking $AIKI grants governance rights over game parameters, treasury use, and new product launches, giving the community full control of the ecosystem’s evolution.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Aiki (AIKI) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Aiki Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Aiki (AIKI) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Aiki (AIKI) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Aiki.

Semak Aiki ramalan harga sekarang!

AIKI kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Aiki (AIKI)

Memahami tokenomik Aiki (AIKI) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token AIKI dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Aiki (AIKI)

Berapakah nilai Aiki (AIKI) hari ini?
Harga langsung AIKI dalam USD ialah 0.00551126 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa AIKI ke USD?
Harga semasa AIKI ke USD ialah $ 0.00551126. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Aiki?
Had pasaran untuk AIKI ialah $ 550.46K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran AIKI?
Bekalan edaran AIKI ialah 99.85M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) AIKI?
AIKI mencapai harga ATH sebanyak 0.01706637 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa AIKI?
AIKI melihat harga ATL sebanyak 0.00441864 USD.
Berapakah jumlah dagangan AIKI?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk AIKIialah -- USD.
Adakah AIKI akan naik lebih tinggi tahun ini?
AIKI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak AIKIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 12:07:35 (UTC+8)

Aiki (AIKI) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.