Aiki (AIKI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.01706637$ 0.01706637 $ 0.01706637 Harga Terendah $ 0.00441864$ 0.00441864 $ 0.00441864 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) 0.00% Perubahan Harga (7D) 0.00%

Aiki (AIKI) harga masa nyata ialah $0.00551126. Sepanjang 24 jam yang lalu, AIKI didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AIKI sepanjang masa ialah $ 0.01706637, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00441864.

Dari segi prestasi jangka pendek, AIKI telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan 0.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Aiki (AIKI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 550.46K$ 550.46K $ 550.46K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 550.31K$ 550.31K $ 550.31K Bekalan Peredaran 99.85M 99.85M 99.85M Jumlah Bekalan 99,852,556.913672 99,852,556.913672 99,852,556.913672

Had Pasaran semasa Aiki ialah $ 550.46K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AIKI ialah 99.85M, dengan jumlah bekalan sebanyak 99852556.913672. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 550.31K.