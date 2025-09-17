ailive (AILIVE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah 24J Tinggi Sepanjang Masa Harga Terendah Perubahan Harga (1J) -0.74% Perubahan Harga (1D) -0.09% Perubahan Harga (7D) +2.25%

ailive (AILIVE) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, AILIVE didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AILIVE sepanjang masa ialah $ 0.01293036, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, AILIVE telah berubah sebanyak -0.74% sejak sejam yang lalu, -0.09% dalam 24 jam dan +2.25% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

ailive (AILIVE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 26.17K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 27.19K Bekalan Peredaran 961.84M Jumlah Bekalan 999,169,769.42555

Had Pasaran semasa ailive ialah $ 26.17K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AILIVE ialah 961.84M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999169769.42555. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 27.19K.