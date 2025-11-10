AIMX Harga Hari Ini

Harga langsung AIMX (AIMX) hari ini ialah $ 0.00054224, dengan 4.94% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa AIMX kepada USD penukaran adalah $ 0.00054224 setiap AIMX.

AIMX kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 213,860, dengan bekalan edaran sebanyak 394.67M AIMX. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, AIMX didagangkan antara $ 0.00051004 (rendah) dan $ 0.00054605 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.02766477, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00031155.

Dalam prestasi jangka pendek, AIMX dipindahkan +1.26% dalam sejam terakhir dan +37.55% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

AIMX (AIMX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 213.86K$ 213.86K $ 213.86K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 318.62K$ 318.62K $ 318.62K Bekalan Peredaran 394.67M 394.67M 394.67M Jumlah Bekalan 588,000,000.0 588,000,000.0 588,000,000.0

Had Pasaran semasa AIMX ialah $ 213.86K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AIMX ialah 394.67M, dengan jumlah bekalan sebanyak 588000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 318.62K.