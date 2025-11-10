Tokenomik AIMX (AIMX)
AIMX (AIMX) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk AIMX (AIMX), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
AIMX (AIMX) Maklumat
Aimedis - an eHealth platform based on blockchain technology, which has been developed since 2017 and released in the current version 2020 for web, iOS and Android. Aimedis combines eHealth applications such as health records, video chat with doctors, appointments, prescriptions, second opinions, wearables, emergency records and much more along with medical social media platform, eLearning, eTeaching and education, a unique medical and scientific-pharmaceutical NFT marketplace, while displaying all relevant operations in a private blockchain, visible and transparent for patients and healthcare professionals. Aimedis builds the world’s first medical metaverse and opens the world’s first virtual hospital chain in the metaverse while offering space to other hospitals, companies, universities and people.
The Aimedis token, which is tailored to the platform, is much more than just utility and payment tokens, it also offers staking, governance, DeFi (the first medical DeFi token) and the next hot trend in the field of cryptocurrencies, social token functionalities. The Aimedis NFTs are a revolutionary tool for medical data along with functionalities inside the Aimedis metaverse.
Tokenomik AIMX (AIMX): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik AIMX (AIMX) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token AIMX yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token AIMX yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik AIMX, terokai AIMX harga langsung token!
AIMX Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju AIMX? Halaman ramalan harga AIMX kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
