AInalyzr (AINAL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 24J Rendah $ 0 24J Tinggi Sepanjang Masa $ 0.00178751 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.22% Perubahan Harga (1D) -2.88% Perubahan Harga (7D) +43.46%

AInalyzr (AINAL) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, AINAL didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AINAL sepanjang masa ialah $ 0.00178751, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, AINAL telah berubah sebanyak +0.22% sejak sejam yang lalu, -2.88% dalam 24 jam dan +43.46% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

AInalyzr (AINAL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 9.69K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 9.69K Bekalan Peredaran 941.32M Jumlah Bekalan 941,322,974.693783

Had Pasaran semasa AInalyzr ialah $ 9.69K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AINAL ialah 941.32M, dengan jumlah bekalan sebanyak 941322974.693783. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 9.69K.