AIOS Foundation (AIOS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00144317 $ 0.00144317 $ 0.00144317 24J Rendah $ 0.0015717 $ 0.0015717 $ 0.0015717 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00144317$ 0.00144317 $ 0.00144317 24J Tinggi $ 0.0015717$ 0.0015717 $ 0.0015717 Sepanjang Masa $ 0.18327$ 0.18327 $ 0.18327 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.47% Perubahan Harga (1D) -2.08% Perubahan Harga (7D) -4.25% Perubahan Harga (7D) -4.25%

AIOS Foundation (AIOS) harga masa nyata ialah $0.00149126. Sepanjang 24 jam yang lalu, AIOS didagangkan antara $ 0.00144317 rendah dan $ 0.0015717 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AIOS sepanjang masa ialah $ 0.18327, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, AIOS telah berubah sebanyak -0.47% sejak sejam yang lalu, -2.08% dalam 24 jam dan -4.25% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

AIOS Foundation (AIOS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 497.77K$ 497.77K $ 497.77K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 497.77K$ 497.77K $ 497.77K Bekalan Peredaran 333.79M 333.79M 333.79M Jumlah Bekalan 333,794,310.41 333,794,310.41 333,794,310.41

Had Pasaran semasa AIOS Foundation ialah $ 497.77K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AIOS ialah 333.79M, dengan jumlah bekalan sebanyak 333794310.41. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 497.77K.