aiPump Harga Hari Ini

Harga langsung aiPump (AIPUMP) hari ini ialah $ 0.00030281, dengan 5.16% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa AIPUMP kepada USD penukaran adalah $ 0.00030281 setiap AIPUMP.

aiPump kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 129,241, dengan bekalan edaran sebanyak 418.67M AIPUMP. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, AIPUMP didagangkan antara $ 0.00022731 (rendah) dan $ 0.00034747 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.04072074, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00011104.

Dalam prestasi jangka pendek, AIPUMP dipindahkan -11.68% dalam sejam terakhir dan -19.76% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

aiPump (AIPUMP) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 129.24K$ 129.24K $ 129.24K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 308.70K$ 308.70K $ 308.70K Bekalan Peredaran 418.67M 418.67M 418.67M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa aiPump ialah $ 129.24K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AIPUMP ialah 418.67M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 308.70K.