Tokenomik air coin (空气币 /)

Lihat cerapan utama tentang air coin (空气币 /), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 18:59:52 (UTC+8)
air coin (空气币 /) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk air coin (空气币 /), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga.

Modal Pasaran:
$ 74.89K
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
Bekalan Edaran:
$ 1.00B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 74.89K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00703963
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00002584
Harga Semasa:
$ 0
air coin (空气币 /) Maklumat

In December of 2024, prior to “Useless” coins inception, Binance themselves released an article,

The article went into detail about the different terms the chinese (the biggest demographic on BNB chain) use for crypto and shitcoins,

One of these that stood out ofcourse was, Air coin, or “空气币”.

Below is a brief snippet from said article, highlighting the narrative of BSC’s very own “Useless” Coin:

“Chinese traders also use “air coins” (“空气币”) to describe cryptocurrencies that have no substantial backing or use case. These coins, much like “air” itself, are seen as insubstantial and prone to vanishing.”

Laman Web Rasmi:
https://x.com/i/communities/1950137937879806036

Tokenomik air coin (空气币 /): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik air coin (空气币 /) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token 空气币 / yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token 空气币 / yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik 空气币 /, terokai 空气币 / harga langsung token!

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

