In December of 2024, prior to “Useless” coins inception, Binance themselves released an article,
The article went into detail about the different terms the chinese (the biggest demographic on BNB chain) use for crypto and shitcoins,
One of these that stood out ofcourse was, Air coin, or “空气币”.
Below is a brief snippet from said article, highlighting the narrative of BSC’s very own “Useless” Coin:
“Chinese traders also use “air coins” (“空气币”) to describe cryptocurrencies that have no substantial backing or use case. These coins, much like “air” itself, are seen as insubstantial and prone to vanishing.”
Tokenomik air coin (空气币 /): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik air coin (空气币 /) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token 空气币 / yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token 空气币 / yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik 空气币 /, terokai 空气币 / harga langsung token!
空气币 / Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju 空气币 /? Halaman ramalan harga 空气币 / kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
