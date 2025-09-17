Air Fryer Guy (FRYER) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) 0.00% Perubahan Harga (7D) 0.00%

Air Fryer Guy (FRYER) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, FRYER didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FRYER sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, FRYER telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan 0.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Air Fryer Guy (FRYER) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 10.76K$ 10.76K $ 10.76K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 11.16K$ 11.16K $ 11.16K Bekalan Peredaran 958.46M 958.46M 958.46M Jumlah Bekalan 994,862,767.69227 994,862,767.69227 994,862,767.69227

Had Pasaran semasa Air Fryer Guy ialah $ 10.76K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FRYER ialah 958.46M, dengan jumlah bekalan sebanyak 994862767.69227. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 11.16K.