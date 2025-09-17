Lagi Mengenai FRYER

Maklumat Harga FRYER

Laman Web Rasmi FRYER

Tokenomik FRYER

Ramalan Harga FRYER

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Air Fryer Guy Logo

Air Fryer Guy Harga (FRYER)

Tidak tersenarai

1 FRYER ke USD Harga Langsung:

--
----
0.00%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Air Fryer Guy (FRYER) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 20:07:45 (UTC+8)

Air Fryer Guy (FRYER) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Air Fryer Guy (FRYER) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, FRYER didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FRYER sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, FRYER telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan 0.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Air Fryer Guy (FRYER) Maklumat Pasaran

$ 10.76K
$ 10.76K$ 10.76K

--
----

$ 11.16K
$ 11.16K$ 11.16K

958.46M
958.46M 958.46M

994,862,767.69227
994,862,767.69227 994,862,767.69227

Had Pasaran semasa Air Fryer Guy ialah $ 10.76K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FRYER ialah 958.46M, dengan jumlah bekalan sebanyak 994862767.69227. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 11.16K.

Air Fryer Guy (FRYER) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Air Fryer Guy kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Air Fryer Guy kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Air Fryer Guy kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Air Fryer Guy kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0--
30 Hari$ 0+5.59%
60 Hari$ 0+17.70%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Air Fryer Guy (FRYER)

The developer is very well known for his business/ acting ventures in his personal life/career. He’s known as the Air Fryer Guy. His legal name is Jake Grigg. He has has followings on Instagram, Facebook, TikTok, and X for many years. He decided he wanted to build his already known brand into a tokenized meme. We’re in the very early stages of building something special with a well known, doxxed and trustworthy individual at the helm. Jake “AirFryerGuy” has locked all his supply.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Air Fryer Guy (FRYER) Sumber

Laman Web Rasmi

Air Fryer Guy Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Air Fryer Guy (FRYER) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Air Fryer Guy (FRYER) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Air Fryer Guy.

Semak Air Fryer Guy ramalan harga sekarang!

FRYER kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Air Fryer Guy (FRYER)

Memahami tokenomik Air Fryer Guy (FRYER) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token FRYER dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Air Fryer Guy (FRYER)

Berapakah nilai Air Fryer Guy (FRYER) hari ini?
Harga langsung FRYER dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa FRYER ke USD?
Harga semasa FRYER ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Air Fryer Guy?
Had pasaran untuk FRYER ialah $ 10.76K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran FRYER?
Bekalan edaran FRYER ialah 958.46M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) FRYER?
FRYER mencapai harga ATH sebanyak 0 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa FRYER?
FRYER melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan FRYER?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk FRYERialah -- USD.
Adakah FRYER akan naik lebih tinggi tahun ini?
FRYER mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak FRYERramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 20:07:45 (UTC+8)

Air Fryer Guy (FRYER) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.