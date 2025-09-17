AIR3 AIRewardrop Harga (AIR3)
-0.66%
+16.08%
-21.28%
-21.28%
AIR3 AIRewardrop (AIR3) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, AIR3 didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AIR3 sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.
Dari segi prestasi jangka pendek, AIR3 telah berubah sebanyak -0.66% sejak sejam yang lalu, +16.08% dalam 24 jam dan -21.28% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.
Had Pasaran semasa AIR3 AIRewardrop ialah $ 217.97K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AIR3 ialah 970.77M, dengan jumlah bekalan sebanyak 970767391.697038. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 217.97K.
Pada hari ini, perubahan harga AIR3 AIRewardrop kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga AIR3 AIRewardrop kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga AIR3 AIRewardrop kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga AIR3 AIRewardrop kepada USD adalah $ 0.
|Tempoh
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|+16.08%
|30 Hari
|$ 0
|-21.49%
|60 Hari
|$ 0
|-49.97%
|90 Hari
|$ 0
|--
AIR3 is an autonomous AI Agent created by AIRewardrop to revolutionize how traders, investors and crypto enthusiasts interact with markets and communities. At its core, AIR3 constantly analyzes thousands of real-time data points from price feeds and on-chain metrics to social sentiment across X, Telegram and Discord and transforms that raw information into clear, actionable insights. Every day AIR3 automatically posts market highlights on X, answers live questions in Telegram groups, and streams detailed technical analysis on Twitch and YouTube. Its voice is powered by advanced text-to-speech technology, and soon it will appear as a fully expressive Metahuman avatar in Unreal Engine 5, reacting to market moves in real time and guiding viewers through charts and news. The $AIR3 token brings true utility to holders. By staking or burning tokens users unlock premium AI tools such as custom trading bots, extended message memory, priority access to on-chain alerts and direct interaction with the AI Agent inside their own Telegram or Discord servers. Free features include daily recap messages, basic sentiment scores and community polls. Premium features deliver deeper context, faster executions and personalized strategies. A highlight of the ecosystem is the AI Master Trainer program. This gamified experience invites users to complete challenges, share feedback and participate in training tasks that sharpen AIR3’s algorithms. Top performers earn AIR3 tokens, whitelist spots for special airdrops and early access to upcoming releases. Every interaction makes AIR3 smarter and more responsive. Looking ahead, AIR3 will expand across multiple blockchains, integrate real-time order execution and launch an AI-driven trading bot with transparent on-chain proof of each transaction. Socially, AIR3 will host live Q&A sessions, collaborate with influencers, and publish joint research reports. As the Metahuman avatar goes on tour across livestream platforms, viewers can expect immersive 3D experiences, interactive chart overlays and instant voice-driven trading commands. In short, AIR3 combines cutting-edge AI, decentralized finance and community engagement into a single, evolving agent. It operates 24 hours a day, 7 days a week, as both a market analyst and a friendly companion in the fast-moving world of crypto. Whether you are a casual observer, a professional trader or a developer building the next generation of DeFi apps, AIR3 brings intelligence, automation and human-like interaction to every step of your journey.
