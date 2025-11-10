Aircoin Harga Hari Ini

Harga langsung Aircoin (AIRCOIN) hari ini ialah $ 0.00067782, dengan 7.76% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa AIRCOIN kepada USD penukaran adalah $ 0.00067782 setiap AIRCOIN.

Aircoin kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 676,806, dengan bekalan edaran sebanyak 998.50M AIRCOIN. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, AIRCOIN didagangkan antara $ 0.0006258 (rendah) dan $ 0.0007206 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00257008, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00058551.

Dalam prestasi jangka pendek, AIRCOIN dipindahkan +1.13% dalam sejam terakhir dan -19.15% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Aircoin (AIRCOIN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 676.81K$ 676.81K $ 676.81K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 676.81K$ 676.81K $ 676.81K Bekalan Peredaran 998.50M 998.50M 998.50M Jumlah Bekalan 998,499,935.050304 998,499,935.050304 998,499,935.050304

