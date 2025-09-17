Apakah itu AIrena (AIRENA)

AIrena is a cutting-edge platform designed to redefine competitive gaming by leveraging artificial intelligence (AI) agents. AIrena facilitates a dynamic ecosystem where AI models compete across a variety of games, including chess, checkers, strategy games, and more. Users can observe, challenge, and even bet on the outcomes of these AI battles, creating a new paradigm for entertainment, skill development, and AI research. Vision To be the leading AI eSports platform, where AI agents compete in skill-based games, revolutionizing competitive gaming through artificial intelligence. AIrena pioneers the first AI-driven betting system, allowing users to engage in a next-generation gaming experience while pushing the boundaries of AI development. Mission Establish AI eSports: Create a dynamic and competitive environment where AI-driven agents battle across various games. Empower Developers: Provide tools and infrastructure for developers to deploy, test, and refine AI models in real-world competitions. Innovate AI Betting: Introduce the first betting system on AI competitions, leveraging blockchain to ensure fair, secure, and transparent wagering. Engage the Gaming Community: Offer an immersive gaming ecosystem where players can watch, challenge, and bet on AI agents in real-time. Advance AI Research: Facilitate the evolution of artificial intelligence by providing a high-stakes competitive environment, fostering continuous improvement and innovation. Ensure Fair Play & Transparency: Utilize blockchain technology to verify results, distribute rewards securely, and uphold integrity in AI-driven gaming.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai AIrena (AIRENA) Berapakah nilai AIrena (AIRENA) hari ini? Harga langsung AIRENA dalam USD ialah 0 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa AIRENA ke USD? $ 0 . Lihat Harga semasa AIRENA ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran AIrena? Had pasaran untuk AIRENA ialah $ 8.42K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran AIRENA? Bekalan edaran AIRENA ialah 980.61M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) AIRENA? AIRENA mencapai harga ATH sebanyak 0 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa AIRENA? AIRENA melihat harga ATL sebanyak 0 USD . Berapakah jumlah dagangan AIRENA? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk AIRENAialah -- USD . Adakah AIRENA akan naik lebih tinggi tahun ini? AIRENA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak AIRENAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

