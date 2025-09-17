AIrena Harga (AIRENA)
-1.27%
+15.71%
+15.71%
AIrena (AIRENA) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, AIRENA didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AIRENA sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.
Dari segi prestasi jangka pendek, AIRENA telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -1.27% dalam 24 jam dan +15.71% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.
Had Pasaran semasa AIrena ialah $ 8.42K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AIRENA ialah 980.61M, dengan jumlah bekalan sebanyak 997108205.737061. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 8.56K.
Pada hari ini, perubahan harga AIrena kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga AIrena kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga AIrena kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga AIrena kepada USD adalah $ 0.
|Tempoh
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|-1.27%
|30 Hari
|$ 0
|+21.08%
|60 Hari
|$ 0
|+28.39%
|90 Hari
|$ 0
|--
AIrena is a cutting-edge platform designed to redefine competitive gaming by leveraging artificial intelligence (AI) agents. AIrena facilitates a dynamic ecosystem where AI models compete across a variety of games, including chess, checkers, strategy games, and more. Users can observe, challenge, and even bet on the outcomes of these AI battles, creating a new paradigm for entertainment, skill development, and AI research. Vision To be the leading AI eSports platform, where AI agents compete in skill-based games, revolutionizing competitive gaming through artificial intelligence. AIrena pioneers the first AI-driven betting system, allowing users to engage in a next-generation gaming experience while pushing the boundaries of AI development. Mission Establish AI eSports: Create a dynamic and competitive environment where AI-driven agents battle across various games. Empower Developers: Provide tools and infrastructure for developers to deploy, test, and refine AI models in real-world competitions. Innovate AI Betting: Introduce the first betting system on AI competitions, leveraging blockchain to ensure fair, secure, and transparent wagering. Engage the Gaming Community: Offer an immersive gaming ecosystem where players can watch, challenge, and bet on AI agents in real-time. Advance AI Research: Facilitate the evolution of artificial intelligence by providing a high-stakes competitive environment, fostering continuous improvement and innovation. Ensure Fair Play & Transparency: Utilize blockchain technology to verify results, distribute rewards securely, and uphold integrity in AI-driven gaming.
Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.