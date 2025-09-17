AIRian (AIR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.0073468 $ 0.0073468 $ 0.0073468 24J Rendah $ 0.0078079 $ 0.0078079 $ 0.0078079 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.0073468$ 0.0073468 $ 0.0073468 24J Tinggi $ 0.0078079$ 0.0078079 $ 0.0078079 Sepanjang Masa $ 0.116475$ 0.116475 $ 0.116475 Harga Terendah $ 0.00201988$ 0.00201988 $ 0.00201988 Perubahan Harga (1J) +0.06% Perubahan Harga (1D) +0.74% Perubahan Harga (7D) +3.41% Perubahan Harga (7D) +3.41%

AIRian (AIR) harga masa nyata ialah $0.00749465. Sepanjang 24 jam yang lalu, AIR didagangkan antara $ 0.0073468 rendah dan $ 0.0078079 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AIR sepanjang masa ialah $ 0.116475, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00201988.

Dari segi prestasi jangka pendek, AIR telah berubah sebanyak +0.06% sejak sejam yang lalu, +0.74% dalam 24 jam dan +3.41% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

AIRian (AIR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.41M$ 1.41M $ 1.41M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 7.49M$ 7.49M $ 7.49M Bekalan Peredaran 188.25M 188.25M 188.25M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa AIRian ialah $ 1.41M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AIR ialah 188.25M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 7.49M.