aiRight Harga Hari Ini

Harga langsung aiRight (AIRI) hari ini ialah $ 0.00006729, dengan 1.19% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa AIRI kepada USD penukaran adalah $ 0.00006729 setiap AIRI.

aiRight kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 85,913, dengan bekalan edaran sebanyak 1.28B AIRI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, AIRI didagangkan antara $ 0.00006601 (rendah) dan $ 0.00007318 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.02943509, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00005329.

Dalam prestasi jangka pendek, AIRI dipindahkan +0.02% dalam sejam terakhir dan +0.40% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

aiRight (AIRI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 85.91K$ 85.91K $ 85.91K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 125.04K$ 125.04K $ 125.04K Bekalan Peredaran 1.28B 1.28B 1.28B Jumlah Bekalan 1,859,999,980.0 1,859,999,980.0 1,859,999,980.0

Had Pasaran semasa aiRight ialah $ 85.91K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AIRI ialah 1.28B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1859999980.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 125.04K.