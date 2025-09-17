Lagi Mengenai BOLGUR

Maklumat Harga BOLGUR

Laman Web Rasmi BOLGUR

Tokenomik BOLGUR

Ramalan Harga BOLGUR

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Airina Bolgur Logo

Airina Bolgur Harga (BOLGUR)

Tidak tersenarai

1 BOLGUR ke USD Harga Langsung:

--
----
-5.50%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Airina Bolgur (BOLGUR) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 22:35:28 (UTC+8)

Airina Bolgur (BOLGUR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.05%

-5.53%

-12.38%

-12.38%

Airina Bolgur (BOLGUR) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, BOLGUR didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BOLGUR sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BOLGUR telah berubah sebanyak -0.05% sejak sejam yang lalu, -5.53% dalam 24 jam dan -12.38% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Airina Bolgur (BOLGUR) Maklumat Pasaran

$ 3.89K
$ 3.89K$ 3.89K

--
----

$ 6.57K
$ 6.57K$ 6.57K

586.72M
586.72M 586.72M

992,398,299.6582713
992,398,299.6582713 992,398,299.6582713

Had Pasaran semasa Airina Bolgur ialah $ 3.89K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BOLGUR ialah 586.72M, dengan jumlah bekalan sebanyak 992398299.6582713. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.57K.

Airina Bolgur (BOLGUR) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Airina Bolgur kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Airina Bolgur kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Airina Bolgur kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Airina Bolgur kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-5.53%
30 Hari$ 0-39.63%
60 Hari$ 0+0.22%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Airina Bolgur (BOLGUR)

It's all for kids! I am the real wife of Pavel Durov and 50% of telegram shares belong to me and my children (a meme token created about Irina Bolgur about the former wife of Pavel Durov, the founder of telegrams and The Open Network blockchain). 18 funders on The Open Network blockchain got impoverished and created a token through the GasPump platform We have gathered a community and will break into the TON Memelandia course

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Airina Bolgur (BOLGUR) Sumber

Laman Web Rasmi

Airina Bolgur Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Airina Bolgur (BOLGUR) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Airina Bolgur (BOLGUR) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Airina Bolgur.

Semak Airina Bolgur ramalan harga sekarang!

BOLGUR kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Airina Bolgur (BOLGUR)

Memahami tokenomik Airina Bolgur (BOLGUR) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BOLGUR dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Airina Bolgur (BOLGUR)

Berapakah nilai Airina Bolgur (BOLGUR) hari ini?
Harga langsung BOLGUR dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa BOLGUR ke USD?
Harga semasa BOLGUR ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Airina Bolgur?
Had pasaran untuk BOLGUR ialah $ 3.89K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran BOLGUR?
Bekalan edaran BOLGUR ialah 586.72M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BOLGUR?
BOLGUR mencapai harga ATH sebanyak 0 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BOLGUR?
BOLGUR melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan BOLGUR?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BOLGURialah -- USD.
Adakah BOLGUR akan naik lebih tinggi tahun ini?
BOLGUR mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BOLGURramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 22:35:28 (UTC+8)

Airina Bolgur (BOLGUR) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.