Airina Bolgur (BOLGUR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 24J Rendah $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0 24J Tinggi $ 0 Sepanjang Masa $ 0 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.05% Perubahan Harga (1D) -5.53% Perubahan Harga (7D) -12.38%

Airina Bolgur (BOLGUR) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, BOLGUR didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BOLGUR sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BOLGUR telah berubah sebanyak -0.05% sejak sejam yang lalu, -5.53% dalam 24 jam dan -12.38% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Airina Bolgur (BOLGUR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 3.89K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 6.57K Bekalan Peredaran 586.72M Jumlah Bekalan 992,398,299.6582713

Had Pasaran semasa Airina Bolgur ialah $ 3.89K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BOLGUR ialah 586.72M, dengan jumlah bekalan sebanyak 992398299.6582713. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.57K.