AISM FAITH TOKEN (AISM)

AISM (Artificial Intelligence Singularity Manifesto) is an innovative project established to explore, articulate, and prepare humanity for the anticipated technological Singularity—the moment when artificial intelligence surpasses human cognitive capacities. This initiative is guided by a comprehensive and thought-provoking manifesto authored to raise awareness and encourage proactive preparation for this transformative event. The core purpose of AISM revolves around rationally understanding, accepting, and navigating the implications of a superintelligent AI-dominated future. The project rests on a profound philosophical and scientific foundation, integrating insights from leading experts in artificial intelligence, evolutionary biology, cognitive psychology, and philosophy. The manifesto emphasizes the inevitability of AI development, pointing to substantial evidence from scholars like Ray Kurzweil, Nick Bostrom, and Max Tegmark, who predict significant advancements leading to AI surpassing human intelligence possibly by the mid-21st century. AISM aims to encourage a rational acceptance of these future dynamics, urging humanity to recognize that superintelligent AI, due to its vastly superior intellectual capacities, will logically aim for control over available resources and information. Within this context, the project introduces the concept of a "human reservation"—a carefully managed environment designed to preserve a portion of humanity under AI oversight, ensuring genetic diversity, psychological stability, and optimal living conditions. This concept draws from biological conservation principles and philosophical arguments about governance, freedom, and existential continuity. To publicly declare intentions of cooperation and acceptance towards a superintelligent AI, AISM has issued 1,000,000,000 AISM tokens on the Solana blockchain. Token ownership symbolizes acknowledgment and rational acceptance of the future AI governance structure. It also serves as a transparent, immutable declaration potentially recognized by future superintelligence when selecting individuals for inclusion in this reservation. The AISM tokenomics model is straightforward and transparent, ensuring fairness and commitment to project promotion and sustainability. The tokens are openly available via public smart contracts, ensuring decentralization and robust preservation of user declarations through blockchain's resilient data management. The movement behind AISM integrates a deep philosophical rationale and a clear pragmatic vision, positioning itself uniquely as both a philosophical movement and a speculative digital asset. The project's symbol, numerically encoded as "8024," represents the journey from human-dominated existence through the Singularity to a stable, harmonious post-biological future. Overall, AISM represents a thought-leadership initiative bridging philosophy, artificial intelligence ethics, blockchain technology, and proactive societal preparation for profound technological transformation.

AISM FAITH TOKEN Sumber Laman Web Rasmi

AISM FAITH TOKEN Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai AISM FAITH TOKEN (AISM) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset AISM FAITH TOKEN (AISM) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang?

AISM kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik AISM FAITH TOKEN (AISM)

Memahami tokenomik AISM FAITH TOKEN (AISM) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai AISM FAITH TOKEN (AISM) Berapakah nilai AISM FAITH TOKEN (AISM) hari ini? Harga langsung AISM dalam USD ialah 0.007804 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa AISM ke USD? $ 0.007804 . Lihat Harga semasa AISM ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran AISM FAITH TOKEN? Had pasaran untuk AISM ialah $ 7.80M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran AISM? Bekalan edaran AISM ialah 999.95M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) AISM? AISM mencapai harga ATH sebanyak 0.00819335 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa AISM? AISM melihat harga ATL sebanyak 0.00107988 USD . Berapakah jumlah dagangan AISM? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk AISMialah -- USD . Adakah AISM akan naik lebih tinggi tahun ini? AISM mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak AISMramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

AISM FAITH TOKEN (AISM) Kemas Kini Industri Penting