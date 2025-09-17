aiws (AIWS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00037345 $ 0.00037345 $ 0.00037345 24J Rendah $ 0.00038309 $ 0.00038309 $ 0.00038309 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00037345$ 0.00037345 $ 0.00037345 24J Tinggi $ 0.00038309$ 0.00038309 $ 0.00038309 Sepanjang Masa $ 0.00773356$ 0.00773356 $ 0.00773356 Harga Terendah $ 0.00011344$ 0.00011344 $ 0.00011344 Perubahan Harga (1J) -0.68% Perubahan Harga (1D) -1.23% Perubahan Harga (7D) +17.52% Perubahan Harga (7D) +17.52%

aiws (AIWS) harga masa nyata ialah $0.00037755. Sepanjang 24 jam yang lalu, AIWS didagangkan antara $ 0.00037345 rendah dan $ 0.00038309 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AIWS sepanjang masa ialah $ 0.00773356, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00011344.

Dari segi prestasi jangka pendek, AIWS telah berubah sebanyak -0.68% sejak sejam yang lalu, -1.23% dalam 24 jam dan +17.52% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

aiws (AIWS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 377.55K$ 377.55K $ 377.55K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 377.55K$ 377.55K $ 377.55K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa aiws ialah $ 377.55K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AIWS ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 377.55K.