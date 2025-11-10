aixrp Harga Hari Ini

Harga langsung aixrp (AIXRP) hari ini ialah --, dengan 1.91% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa AIXRP kepada USD penukaran adalah -- setiap AIXRP.

aixrp kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 42,070, dengan bekalan edaran sebanyak 293.80M AIXRP. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, AIXRP didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00198245, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, AIXRP dipindahkan +0.78% dalam sejam terakhir dan -28.98% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

aixrp (AIXRP) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 42.07K$ 42.07K $ 42.07K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 143.19K$ 143.19K $ 143.19K Bekalan Peredaran 293.80M 293.80M 293.80M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa aixrp ialah $ 42.07K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AIXRP ialah 293.80M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 143.19K.