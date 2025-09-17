Lagi Mengenai AJNA

Ajna Protocol Logo

Ajna Protocol Harga (AJNA)

Tidak tersenarai

1 AJNA ke USD Harga Langsung:

$0.00323989
$0.00323989$0.00323989
0.00%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Ajna Protocol (AJNA) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 10:53:51 (UTC+8)

Ajna Protocol (AJNA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00322625
$ 0.00322625$ 0.00322625
24J Rendah
$ 0.0032578
$ 0.0032578$ 0.0032578
24J Tinggi

$ 0.00322625
$ 0.00322625$ 0.00322625

$ 0.0032578
$ 0.0032578$ 0.0032578

$ 0.438738
$ 0.438738$ 0.438738

$ 0
$ 0$ 0

+0.37%

+0.05%

+0.56%

+0.56%

Ajna Protocol (AJNA) harga masa nyata ialah $0.00324483. Sepanjang 24 jam yang lalu, AJNA didagangkan antara $ 0.00322625 rendah dan $ 0.0032578 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AJNA sepanjang masa ialah $ 0.438738, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, AJNA telah berubah sebanyak +0.37% sejak sejam yang lalu, +0.05% dalam 24 jam dan +0.56% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Ajna Protocol (AJNA) Maklumat Pasaran

$ 2.52M
$ 2.52M$ 2.52M

--
----

$ 3.21M
$ 3.21M$ 3.21M

779.22M
779.22M 779.22M

991,100,530.7885388
991,100,530.7885388 991,100,530.7885388

Had Pasaran semasa Ajna Protocol ialah $ 2.52M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AJNA ialah 779.22M, dengan jumlah bekalan sebanyak 991100530.7885388. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.21M.

Ajna Protocol (AJNA) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Ajna Protocol kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Ajna Protocol kepada USD adalah $ -0.0015840747.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Ajna Protocol kepada USD adalah $ +0.0033972500.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Ajna Protocol kepada USD adalah $ -0.003612386736495996.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+0.05%
30 Hari$ -0.0015840747-48.81%
60 Hari$ +0.0033972500+104.70%
90 Hari$ -0.003612386736495996-52.68%

Apakah itu Ajna Protocol (AJNA)

The Ajna protocol facilitates peer-to-pool secured loans without governance and without external price feeds. Current lending and borrowing protocols which utilize smart contracts require active governance (e.g. to set rates and to update contracts) and/or rely on external price feeds (such as oracles like Chainlink). Because the pricing of collateral and parameterization of loans are left to subjective decision making through governance rather than market forces, these protocols carry both solvency and liquidity risk. Governance and maintenance overhead create barriers to entry in the market for lending and borrowing of on-chain assets. Ajna solves these problems with its unique design, which is defined by the following features: Permissionless pool creation: Much like the popular DeFi primitive, the “automated market maker,” AMM, Ajna pools exist in unique pairs: quote token, provided by lenders and collateral token, provided by borrowers. Pools allow lenders to assess borrower demand for their quote token and for borrowers to assess lender demand for loans backed by their collateral. Pools are created permissionlessly, meaning anyone can create a pool to borrow arbitrary fungible tokens using arbitrary fungible or non-fungible tokens as collateral. Therefore, no governance process is needed to whitelist approved tokens. Price specified lending: Ajna replaces external price feeds (oracles) by allowing lenders to input the price at which they’re willing to lend. This price is the amount of quote token (i.e. the token they are lending) they are willing to lend per unit of collateral pledged by the borrower. For example, if a lender deposits at price 100, they are willing to lend 100 units of quote token per one unit of collateral. Ajna pools separate prices into predefined buckets to reduce the complexity of the protocol, prices are therefore hereon referred to as “buckets”. Borrowers are then able to borrow from the aggregated liquidity of these various buckets.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Ajna Protocol (AJNA) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Ajna Protocol Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Ajna Protocol (AJNA) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Ajna Protocol (AJNA) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Ajna Protocol.

Semak Ajna Protocol ramalan harga sekarang!

AJNA kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Ajna Protocol (AJNA)

Memahami tokenomik Ajna Protocol (AJNA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token AJNA dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Ajna Protocol (AJNA)

Berapakah nilai Ajna Protocol (AJNA) hari ini?
Harga langsung AJNA dalam USD ialah 0.00324483 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa AJNA ke USD?
Harga semasa AJNA ke USD ialah $ 0.00324483. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Ajna Protocol?
Had pasaran untuk AJNA ialah $ 2.52M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran AJNA?
Bekalan edaran AJNA ialah 779.22M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) AJNA?
AJNA mencapai harga ATH sebanyak 0.438738 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa AJNA?
AJNA melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan AJNA?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk AJNAialah -- USD.
Adakah AJNA akan naik lebih tinggi tahun ini?
AJNA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak AJNAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 10:53:51 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.