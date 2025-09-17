Ajna Protocol Harga (AJNA)
Ajna Protocol (AJNA) harga masa nyata ialah $0.00324483. Sepanjang 24 jam yang lalu, AJNA didagangkan antara $ 0.00322625 rendah dan $ 0.0032578 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AJNA sepanjang masa ialah $ 0.438738, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.
Dari segi prestasi jangka pendek, AJNA telah berubah sebanyak +0.37% sejak sejam yang lalu, +0.05% dalam 24 jam dan +0.56% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.
Had Pasaran semasa Ajna Protocol ialah $ 2.52M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AJNA ialah 779.22M, dengan jumlah bekalan sebanyak 991100530.7885388. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.21M.
Pada hari ini, perubahan harga Ajna Protocol kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Ajna Protocol kepada USD adalah $ -0.0015840747.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Ajna Protocol kepada USD adalah $ +0.0033972500.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Ajna Protocol kepada USD adalah $ -0.003612386736495996.
|Tempoh
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|+0.05%
|30 Hari
|$ -0.0015840747
|-48.81%
|60 Hari
|$ +0.0033972500
|+104.70%
|90 Hari
|$ -0.003612386736495996
|-52.68%
The Ajna protocol facilitates peer-to-pool secured loans without governance and without external price feeds. Current lending and borrowing protocols which utilize smart contracts require active governance (e.g. to set rates and to update contracts) and/or rely on external price feeds (such as oracles like Chainlink). Because the pricing of collateral and parameterization of loans are left to subjective decision making through governance rather than market forces, these protocols carry both solvency and liquidity risk. Governance and maintenance overhead create barriers to entry in the market for lending and borrowing of on-chain assets. Ajna solves these problems with its unique design, which is defined by the following features: Permissionless pool creation: Much like the popular DeFi primitive, the “automated market maker,” AMM, Ajna pools exist in unique pairs: quote token, provided by lenders and collateral token, provided by borrowers. Pools allow lenders to assess borrower demand for their quote token and for borrowers to assess lender demand for loans backed by their collateral. Pools are created permissionlessly, meaning anyone can create a pool to borrow arbitrary fungible tokens using arbitrary fungible or non-fungible tokens as collateral. Therefore, no governance process is needed to whitelist approved tokens. Price specified lending: Ajna replaces external price feeds (oracles) by allowing lenders to input the price at which they’re willing to lend. This price is the amount of quote token (i.e. the token they are lending) they are willing to lend per unit of collateral pledged by the borrower. For example, if a lender deposits at price 100, they are willing to lend 100 units of quote token per one unit of collateral. Ajna pools separate prices into predefined buckets to reduce the complexity of the protocol, prices are therefore hereon referred to as “buckets”. Borrowers are then able to borrow from the aggregated liquidity of these various buckets.
