Harga langsung AKA (AKA) hari ini ialah $ 0.01057572, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa AKA kepada USD penukaran adalah $ 0.01057572 setiap AKA.

AKA kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 1,321,965, dengan bekalan edaran sebanyak 125.00M AKA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, AKA didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.01092836, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00943179.

Dalam prestasi jangka pendek, AKA dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan 0.00% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

AKA (AKA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.32M$ 1.32M $ 1.32M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.32M$ 1.32M $ 1.32M Bekalan Peredaran 125.00M 125.00M 125.00M Jumlah Bekalan 125,000,000.0 125,000,000.0 125,000,000.0

Had Pasaran semasa AKA ialah $ 1.32M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AKA ialah 125.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 125000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.32M.