Tokenomik AKA (AKA)

Lihat cerapan utama tentang AKA (AKA), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 16:34:38 (UTC+8)
USD

AKA (AKA) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk AKA (AKA), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 1.32M
$ 1.32M
Jumlah Bekalan:
$ 125.00M
$ 125.00M
Bekalan Edaran:
$ 125.00M
$ 125.00M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 1.32M
$ 1.32M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.01092836
$ 0.01092836
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00943179
$ 0.00943179
Harga Semasa:
$ 0.01057572
$ 0.01057572

AKA (AKA) Maklumat

Akarun is the first truly mobile-first platform where traditional finance converges with Web3 through fast-paced predictions. Whether you prefer NASDAQ stocks, leading tech giants, commodities or cryptocurrencies, simply select your favorite asset and join real-time, head-to-head 30-second sprints. Every contest settles instantly on-chain via secure smart contracts, guaranteeing transparent payouts and eliminating intermediaries. With a sleek app interface, guided tutorials and dynamic leaderboards, Akarun makes prediction gaming both accessible for beginners and deeply engaging for seasoned traders, transforming every price forecast into a thrilling, social competition.

Laman Web Rasmi:
https://akarun.io/
Kertas putih:
https://akarun.gitbook.io/white-paper

Tokenomik AKA (AKA): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik AKA (AKA) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token AKA yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token AKA yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik AKA, terokai AKA harga langsung token!

AKA Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju AKA? Halaman ramalan harga AKA kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

