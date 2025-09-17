AKACHI (AKACHI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00071657$ 0.00071657 $ 0.00071657 Harga Terendah $ 0.00000635$ 0.00000635 $ 0.00000635 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +13.94% Perubahan Harga (7D) +13.94%

AKACHI (AKACHI) harga masa nyata ialah $0.00000884. Sepanjang 24 jam yang lalu, AKACHI didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AKACHI sepanjang masa ialah $ 0.00071657, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000635.

Dari segi prestasi jangka pendek, AKACHI telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +13.94% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

AKACHI (AKACHI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 8.84K$ 8.84K $ 8.84K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 8.84K$ 8.84K $ 8.84K Bekalan Peredaran 999.61M 999.61M 999.61M Jumlah Bekalan 999,609,755.371473 999,609,755.371473 999,609,755.371473

Had Pasaran semasa AKACHI ialah $ 8.84K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AKACHI ialah 999.61M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999609755.371473. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 8.84K.