Aki Network (AKI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00174126 $ 0.00174126 $ 0.00174126 24J Rendah $ 0.00177833 $ 0.00177833 $ 0.00177833 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00174126$ 0.00174126 $ 0.00174126 24J Tinggi $ 0.00177833$ 0.00177833 $ 0.00177833 Sepanjang Masa $ 0.065411$ 0.065411 $ 0.065411 Harga Terendah $ 0.00173923$ 0.00173923 $ 0.00173923 Perubahan Harga (1J) +0.13% Perubahan Harga (1D) -1.58% Perubahan Harga (7D) -2.28% Perubahan Harga (7D) -2.28%

Aki Network (AKI) harga masa nyata ialah $0.00174478. Sepanjang 24 jam yang lalu, AKI didagangkan antara $ 0.00174126 rendah dan $ 0.00177833 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AKI sepanjang masa ialah $ 0.065411, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00173923.

Dari segi prestasi jangka pendek, AKI telah berubah sebanyak +0.13% sejak sejam yang lalu, -1.58% dalam 24 jam dan -2.28% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Aki Network (AKI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.94M$ 2.94M $ 2.94M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.49M$ 3.49M $ 3.49M Bekalan Peredaran 1.69B 1.69B 1.69B Jumlah Bekalan 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Aki Network ialah $ 2.94M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AKI ialah 1.69B, dengan jumlah bekalan sebanyak 2000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.49M.