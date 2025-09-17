Lagi Mengenai AKI

Aki Network Logo

Aki Network Harga (AKI)

Tidak tersenarai

1 AKI ke USD Harga Langsung:

$0.00174478
-1.50%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Aki Network (AKI) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 09:14:02 (UTC+8)

Aki Network (AKI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00174126
24J Rendah
$ 0.00177833
24J Tinggi

$ 0.00174126
$ 0.00177833
$ 0.065411
$ 0.00173923
+0.13%

-1.58%

-2.28%

-2.28%

Aki Network (AKI) harga masa nyata ialah $0.00174478. Sepanjang 24 jam yang lalu, AKI didagangkan antara $ 0.00174126 rendah dan $ 0.00177833 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AKI sepanjang masa ialah $ 0.065411, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00173923.

Dari segi prestasi jangka pendek, AKI telah berubah sebanyak +0.13% sejak sejam yang lalu, -1.58% dalam 24 jam dan -2.28% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Aki Network (AKI) Maklumat Pasaran

$ 2.94M
--
$ 3.49M
1.69B
2,000,000,000.0
Had Pasaran semasa Aki Network ialah $ 2.94M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AKI ialah 1.69B, dengan jumlah bekalan sebanyak 2000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.49M.

Aki Network (AKI) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Aki Network kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Aki Network kepada USD adalah $ -0.0005566472.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Aki Network kepada USD adalah $ -0.0012854999.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Aki Network kepada USD adalah $ -0.006364393936178885.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-1.58%
30 Hari$ -0.0005566472-31.90%
60 Hari$ -0.0012854999-73.67%
90 Hari$ -0.006364393936178885-78.48%

Apakah itu Aki Network (AKI)

Aki is shaping Web3's most extensive data-driven influencer network -- pioneering the tracking of users' on-chain promotional contributions and mapping referral-based correlational graphs. We leverage influencers and data to support Web3 Scaling.

Aki Network (AKI) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Aki Network Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Aki Network (AKI) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Aki Network (AKI) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Aki Network.

Semak Aki Network ramalan harga sekarang!

AKI kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Aki Network (AKI)

Memahami tokenomik Aki Network (AKI) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token AKI dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Aki Network (AKI)

Berapakah nilai Aki Network (AKI) hari ini?
Harga langsung AKI dalam USD ialah 0.00174478 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa AKI ke USD?
Harga semasa AKI ke USD ialah $ 0.00174478. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Aki Network?
Had pasaran untuk AKI ialah $ 2.94M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran AKI?
Bekalan edaran AKI ialah 1.69B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) AKI?
AKI mencapai harga ATH sebanyak 0.065411 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa AKI?
AKI melihat harga ATL sebanyak 0.00173923 USD.
Berapakah jumlah dagangan AKI?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk AKIialah -- USD.
Adakah AKI akan naik lebih tinggi tahun ini?
AKI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak AKIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Aki Network (AKI) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.