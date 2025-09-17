Akio (AKIO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00222961 24J Tinggi $ 0.00226492 Sepanjang Masa $ 0.02464502 Harga Terendah $ 0.00220384 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +0.31% Perubahan Harga (7D) -2.28%

Akio (AKIO) harga masa nyata ialah $0.00224387. Sepanjang 24 jam yang lalu, AKIO didagangkan antara $ 0.00222961 rendah dan $ 0.00226492 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AKIO sepanjang masa ialah $ 0.02464502, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00220384.

Dari segi prestasi jangka pendek, AKIO telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +0.31% dalam 24 jam dan -2.28% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Akio (AKIO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.21M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.24M Bekalan Peredaran 985.79M Jumlah Bekalan 999,870,054.388753

Had Pasaran semasa Akio ialah $ 2.21M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AKIO ialah 985.79M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999870054.388753. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.24M.