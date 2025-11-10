AKIRA LABS Harga Hari Ini

Harga langsung AKIRA LABS (AKIRA) hari ini ialah $ 0.00000895, dengan 9.80% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa AKIRA kepada USD penukaran adalah $ 0.00000895 setiap AKIRA.

AKIRA LABS kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 8,854.58, dengan bekalan edaran sebanyak 979.79M AKIRA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, AKIRA didagangkan antara $ 0.00000807 (rendah) dan $ 0.00000904 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00007822, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000764.

Dalam prestasi jangka pendek, AKIRA dipindahkan -0.92% dalam sejam terakhir dan -40.32% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

AKIRA LABS (AKIRA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 8.85K$ 8.85K $ 8.85K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 8.87K$ 8.87K $ 8.87K Bekalan Peredaran 979.79M 979.79M 979.79M Jumlah Bekalan 980,977,115.849794 980,977,115.849794 980,977,115.849794

Had Pasaran semasa AKIRA LABS ialah $ 8.85K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AKIRA ialah 979.79M, dengan jumlah bekalan sebanyak 980977115.849794. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 8.87K.