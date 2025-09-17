Akuma Inu (AKUMA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00134788$ 0.00134788 $ 0.00134788 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.04% Perubahan Harga (1D) +6.84% Perubahan Harga (7D) +22.06% Perubahan Harga (7D) +22.06%

Akuma Inu (AKUMA) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, AKUMA didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AKUMA sepanjang masa ialah $ 0.00134788, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, AKUMA telah berubah sebanyak -0.04% sejak sejam yang lalu, +6.84% dalam 24 jam dan +22.06% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Akuma Inu (AKUMA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 701.22K$ 701.22K $ 701.22K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 701.22K$ 701.22K $ 701.22K Bekalan Peredaran 666.67B 666.67B 666.67B Jumlah Bekalan 666,666,666,666.0 666,666,666,666.0 666,666,666,666.0

Had Pasaran semasa Akuma Inu ialah $ 701.22K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AKUMA ialah 666.67B, dengan jumlah bekalan sebanyak 666666666666.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 701.22K.