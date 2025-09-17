Lagi Mengenai AKUMA

Maklumat Harga AKUMA

Tokenomik AKUMA

Ramalan Harga AKUMA

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Akuma Inu Logo

Akuma Inu Harga (AKUMA)

Tidak tersenarai

1 AKUMA ke USD Harga Langsung:

--
----
+6.80%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Akuma Inu (AKUMA) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 12:08:22 (UTC+8)

Akuma Inu (AKUMA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00134788
$ 0.00134788$ 0.00134788

$ 0
$ 0$ 0

-0.04%

+6.84%

+22.06%

+22.06%

Akuma Inu (AKUMA) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, AKUMA didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AKUMA sepanjang masa ialah $ 0.00134788, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, AKUMA telah berubah sebanyak -0.04% sejak sejam yang lalu, +6.84% dalam 24 jam dan +22.06% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Akuma Inu (AKUMA) Maklumat Pasaran

$ 701.22K
$ 701.22K$ 701.22K

--
----

$ 701.22K
$ 701.22K$ 701.22K

666.67B
666.67B 666.67B

666,666,666,666.0
666,666,666,666.0 666,666,666,666.0

Had Pasaran semasa Akuma Inu ialah $ 701.22K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AKUMA ialah 666.67B, dengan jumlah bekalan sebanyak 666666666666.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 701.22K.

Akuma Inu (AKUMA) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Akuma Inu kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Akuma Inu kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Akuma Inu kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Akuma Inu kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+6.84%
30 Hari$ 0+9.38%
60 Hari$ 0-48.83%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Akuma Inu (AKUMA)

AKUMA INU was born in BASE, the underground arena that has come to be known amongst crypto degens as "The Origin Pit". Forged in the frenzied fires of market volatility, AKUMA INU has emerged as the ultimate embodiment of the degen spirit - wild, unyielding, and relentless in the pursuit of crypto supremacy. Akuma Inu is here on Base chain, and he is here to stay. Come join us on our amazing journey!

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Akuma Inu Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Akuma Inu (AKUMA) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Akuma Inu (AKUMA) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Akuma Inu.

Semak Akuma Inu ramalan harga sekarang!

AKUMA kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Akuma Inu (AKUMA)

Memahami tokenomik Akuma Inu (AKUMA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token AKUMA dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Akuma Inu (AKUMA)

Berapakah nilai Akuma Inu (AKUMA) hari ini?
Harga langsung AKUMA dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa AKUMA ke USD?
Harga semasa AKUMA ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Akuma Inu?
Had pasaran untuk AKUMA ialah $ 701.22K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran AKUMA?
Bekalan edaran AKUMA ialah 666.67B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) AKUMA?
AKUMA mencapai harga ATH sebanyak 0.00134788 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa AKUMA?
AKUMA melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan AKUMA?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk AKUMAialah -- USD.
Adakah AKUMA akan naik lebih tinggi tahun ini?
AKUMA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak AKUMAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 12:08:22 (UTC+8)

Akuma Inu (AKUMA) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.