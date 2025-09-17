Aladdin DAO (ALD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.086955 $ 0.086955 $ 0.086955 24J Rendah $ 0.09291 $ 0.09291 $ 0.09291 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.086955$ 0.086955 $ 0.086955 24J Tinggi $ 0.09291$ 0.09291 $ 0.09291 Sepanjang Masa $ 1.37$ 1.37 $ 1.37 Harga Terendah $ 0.01759207$ 0.01759207 $ 0.01759207 Perubahan Harga (1J) +0.06% Perubahan Harga (1D) -4.05% Perubahan Harga (7D) -7.30% Perubahan Harga (7D) -7.30%

Aladdin DAO (ALD) harga masa nyata ialah $0.08904. Sepanjang 24 jam yang lalu, ALD didagangkan antara $ 0.086955 rendah dan $ 0.09291 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ALD sepanjang masa ialah $ 1.37, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.01759207.

Dari segi prestasi jangka pendek, ALD telah berubah sebanyak +0.06% sejak sejam yang lalu, -4.05% dalam 24 jam dan -7.30% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Aladdin DAO (ALD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 13.34M$ 13.34M $ 13.34M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 13.36M$ 13.36M $ 13.36M Bekalan Peredaran 149.83M 149.83M 149.83M Jumlah Bekalan 149,991,806.3910929 149,991,806.3910929 149,991,806.3910929

Had Pasaran semasa Aladdin DAO ialah $ 13.34M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ALD ialah 149.83M, dengan jumlah bekalan sebanyak 149991806.3910929. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 13.36M.