Lagi Mengenai ALAN

Maklumat Harga ALAN

Kertas putih ALAN

Laman Web Rasmi ALAN

Tokenomik ALAN

Ramalan Harga ALAN

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Alan the Alien Logo

Alan the Alien Harga (ALAN)

Tidak tersenarai

1 ALAN ke USD Harga Langsung:

--
----
-2.30%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Alan the Alien (ALAN) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 17:06:13 (UTC+8)

Alan the Alien (ALAN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00000149
$ 0.00000149$ 0.00000149
24J Rendah
$ 0.00000156
$ 0.00000156$ 0.00000156
24J Tinggi

$ 0.00000149
$ 0.00000149$ 0.00000149

$ 0.00000156
$ 0.00000156$ 0.00000156

$ 0.0000694
$ 0.0000694$ 0.0000694

$ 0
$ 0$ 0

-0.79%

-1.92%

+9.80%

+9.80%

Alan the Alien (ALAN) harga masa nyata ialah $0.00000151. Sepanjang 24 jam yang lalu, ALAN didagangkan antara $ 0.00000149 rendah dan $ 0.00000156 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ALAN sepanjang masa ialah $ 0.0000694, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, ALAN telah berubah sebanyak -0.79% sejak sejam yang lalu, -1.92% dalam 24 jam dan +9.80% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Alan the Alien (ALAN) Maklumat Pasaran

$ 65.50K
$ 65.50K$ 65.50K

--
----

$ 65.50K
$ 65.50K$ 65.50K

43.35B
43.35B 43.35B

43,349,998,826.0
43,349,998,826.0 43,349,998,826.0

Had Pasaran semasa Alan the Alien ialah $ 65.50K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ALAN ialah 43.35B, dengan jumlah bekalan sebanyak 43349998826.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 65.50K.

Alan the Alien (ALAN) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Alan the Alien kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Alan the Alien kepada USD adalah $ +0.0000006572.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Alan the Alien kepada USD adalah $ +0.0000007530.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Alan the Alien kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-1.92%
30 Hari$ +0.0000006572+43.52%
60 Hari$ +0.0000007530+49.87%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Alan the Alien (ALAN)

Alan The Alien ($ALAN) is a unique digital asset in the form of a meme token, conceived purely for entertainment purposes. It embraces the absurdity and humor often associated with meme culture in the cryptocurrency space. $ALAN holds no intrinsic value nor does it promise any financial returns. It exists solely for the enjoyment and amusement of its community members. Project Info: Token Name: Alan The Alien Symbol: $ALAN Type: Meme Token Purpose: Entertainment Only Value: No Intrinsic Value Team: Informal, Community-Driven Roadmap: Non-existent Features: Alien-themed: The token is inspired by the concept of aliens, adding a quirky and imaginative element to its identity. Meme Culture: $ALAN embraces meme culture, leveraging humor and absurdity to engage its community. Entertainment Value: The primary aim of $ALAN is to entertain and amuse its holders, without any financial expectations.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Alan the Alien (ALAN) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Alan the Alien Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Alan the Alien (ALAN) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Alan the Alien (ALAN) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Alan the Alien.

Semak Alan the Alien ramalan harga sekarang!

ALAN kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Alan the Alien (ALAN)

Memahami tokenomik Alan the Alien (ALAN) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ALAN dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Alan the Alien (ALAN)

Berapakah nilai Alan the Alien (ALAN) hari ini?
Harga langsung ALAN dalam USD ialah 0.00000151 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa ALAN ke USD?
Harga semasa ALAN ke USD ialah $ 0.00000151. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Alan the Alien?
Had pasaran untuk ALAN ialah $ 65.50K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran ALAN?
Bekalan edaran ALAN ialah 43.35B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ALAN?
ALAN mencapai harga ATH sebanyak 0.0000694 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ALAN?
ALAN melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan ALAN?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ALANialah -- USD.
Adakah ALAN akan naik lebih tinggi tahun ini?
ALAN mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ALANramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 17:06:13 (UTC+8)

Alan the Alien (ALAN) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.