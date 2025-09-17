Apakah itu Alan the Alien (ALAN)

Alan The Alien ($ALAN) is a unique digital asset in the form of a meme token, conceived purely for entertainment purposes. It embraces the absurdity and humor often associated with meme culture in the cryptocurrency space. $ALAN holds no intrinsic value nor does it promise any financial returns. It exists solely for the enjoyment and amusement of its community members. Project Info: Token Name: Alan The Alien Symbol: $ALAN Type: Meme Token Purpose: Entertainment Only Value: No Intrinsic Value Team: Informal, Community-Driven Roadmap: Non-existent Features: Alien-themed: The token is inspired by the concept of aliens, adding a quirky and imaginative element to its identity. Meme Culture: $ALAN embraces meme culture, leveraging humor and absurdity to engage its community. Entertainment Value: The primary aim of $ALAN is to entertain and amuse its holders, without any financial expectations.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Alan the Alien (ALAN) Berapakah nilai Alan the Alien (ALAN) hari ini? Harga langsung ALAN dalam USD ialah 0.00000151 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa ALAN ke USD? $ 0.00000151 . Apakah had pasaran Alan the Alien? Had pasaran untuk ALAN ialah $ 65.50K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran ALAN? Bekalan edaran ALAN ialah 43.35B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ALAN? ALAN mencapai harga ATH sebanyak 0.0000694 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ALAN? ALAN melihat harga ATL sebanyak 0 USD .

