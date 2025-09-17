Alanyaspor Fan Token (ALA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.04655403 24J Tinggi $ 0.04770339

Alanyaspor Fan Token (ALA) harga masa nyata ialah $0.04666142. Sepanjang 24 jam yang lalu, ALA didagangkan antara $ 0.04655403 rendah dan $ 0.04770339 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ALA sepanjang masa ialah $ 2.09, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.02911178.

Dari segi prestasi jangka pendek, ALA telah berubah sebanyak -0.02% sejak sejam yang lalu, -2.12% dalam 24 jam dan -1.42% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Alanyaspor Fan Token (ALA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 88.65K$ 88.65K $ 88.65K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 139.98K$ 139.98K $ 139.98K Bekalan Peredaran 1.90M 1.90M 1.90M Jumlah Bekalan 3,000,000.0 3,000,000.0 3,000,000.0

Had Pasaran semasa Alanyaspor Fan Token ialah $ 88.65K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ALA ialah 1.90M, dengan jumlah bekalan sebanyak 3000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 139.98K.