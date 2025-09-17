Alaska Gold Rush (CARAT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.03147683$ 0.03147683 $ 0.03147683 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.03% Perubahan Harga (1D) -0.45% Perubahan Harga (7D) -5.08% Perubahan Harga (7D) -5.08%

Alaska Gold Rush (CARAT) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, CARAT didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CARAT sepanjang masa ialah $ 0.03147683, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, CARAT telah berubah sebanyak -0.03% sejak sejam yang lalu, -0.45% dalam 24 jam dan -5.08% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Alaska Gold Rush (CARAT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 438.91K$ 438.91K $ 438.91K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 450.49K$ 450.49K $ 450.49K Bekalan Peredaran 886.95M 886.95M 886.95M Jumlah Bekalan 910,362,230.8120544 910,362,230.8120544 910,362,230.8120544

Had Pasaran semasa Alaska Gold Rush ialah $ 438.91K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CARAT ialah 886.95M, dengan jumlah bekalan sebanyak 910362230.8120544. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 450.49K.