Alchemist (MIST) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.775304 $ 0.775304 $ 0.775304 24J Rendah $ 0.793669 $ 0.793669 $ 0.793669 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.775304$ 0.775304 $ 0.775304 24J Tinggi $ 0.793669$ 0.793669 $ 0.793669 Sepanjang Masa $ 225.39$ 225.39 $ 225.39 Harga Terendah $ 0.272508$ 0.272508 $ 0.272508 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -1.00% Perubahan Harga (7D) +3.79% Perubahan Harga (7D) +3.79%

Alchemist (MIST) harga masa nyata ialah $0.783129. Sepanjang 24 jam yang lalu, MIST didagangkan antara $ 0.775304 rendah dan $ 0.793669 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MIST sepanjang masa ialah $ 225.39, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.272508.

Dari segi prestasi jangka pendek, MIST telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -1.00% dalam 24 jam dan +3.79% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Alchemist (MIST) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.96M$ 1.96M $ 1.96M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.96M$ 1.96M $ 1.96M Bekalan Peredaran 2.50M 2.50M 2.50M Jumlah Bekalan 2,497,848.916965104 2,497,848.916965104 2,497,848.916965104

Had Pasaran semasa Alchemist ialah $ 1.96M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MIST ialah 2.50M, dengan jumlah bekalan sebanyak 2497848.916965104. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.96M.