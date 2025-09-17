Alchemix (ALCX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 9.41 $ 9.41 $ 9.41 24J Rendah $ 9.69 $ 9.69 $ 9.69 24J Tinggi 24J Rendah $ 9.41$ 9.41 $ 9.41 24J Tinggi $ 9.69$ 9.69 $ 9.69 Sepanjang Masa $ 2,066.2$ 2,066.2 $ 2,066.2 Harga Terendah $ 6.57$ 6.57 $ 6.57 Perubahan Harga (1J) -0.08% Perubahan Harga (1D) +0.75% Perubahan Harga (7D) +0.85% Perubahan Harga (7D) +0.85%

Alchemix (ALCX) harga masa nyata ialah $9.6. Sepanjang 24 jam yang lalu, ALCX didagangkan antara $ 9.41 rendah dan $ 9.69 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ALCX sepanjang masa ialah $ 2,066.2, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 6.57.

Dari segi prestasi jangka pendek, ALCX telah berubah sebanyak -0.08% sejak sejam yang lalu, +0.75% dalam 24 jam dan +0.85% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Alchemix (ALCX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 23.79M$ 23.79M $ 23.79M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 29.55M$ 29.55M $ 29.55M Bekalan Peredaran 2.48M 2.48M 2.48M Jumlah Bekalan 3,080,310.381982904 3,080,310.381982904 3,080,310.381982904

Had Pasaran semasa Alchemix ialah $ 23.79M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ALCX ialah 2.48M, dengan jumlah bekalan sebanyak 3080310.381982904. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 29.55M.