Alchemix USD (ALUSD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.990424 $ 0.990424 $ 0.990424 24J Rendah $ 0.9926 $ 0.9926 $ 0.9926 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.990424$ 0.990424 $ 0.990424 24J Tinggi $ 0.9926$ 0.9926 $ 0.9926 Sepanjang Masa $ 2.13$ 2.13 $ 2.13 Harga Terendah $ 0.060239$ 0.060239 $ 0.060239 Perubahan Harga (1J) -0.04% Perubahan Harga (1D) -0.04% Perubahan Harga (7D) -0.03% Perubahan Harga (7D) -0.03%

Alchemix USD (ALUSD) harga masa nyata ialah $0.991717. Sepanjang 24 jam yang lalu, ALUSD didagangkan antara $ 0.990424 rendah dan $ 0.9926 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ALUSD sepanjang masa ialah $ 2.13, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.060239.

Dari segi prestasi jangka pendek, ALUSD telah berubah sebanyak -0.04% sejak sejam yang lalu, -0.04% dalam 24 jam dan -0.03% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Alchemix USD (ALUSD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 14.46M$ 14.46M $ 14.46M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 14.46M$ 14.46M $ 14.46M Bekalan Peredaran 14.58M 14.58M 14.58M Jumlah Bekalan 14,579,132.30613107 14,579,132.30613107 14,579,132.30613107

Had Pasaran semasa Alchemix USD ialah $ 14.46M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ALUSD ialah 14.58M, dengan jumlah bekalan sebanyak 14579132.30613107. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 14.46M.