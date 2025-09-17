Aldrin (RIN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00208881 $ 0.00208881 $ 0.00208881 24J Rendah $ 0.002668 $ 0.002668 $ 0.002668 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00208881$ 0.00208881 $ 0.00208881 24J Tinggi $ 0.002668$ 0.002668 $ 0.002668 Sepanjang Masa $ 7.69$ 7.69 $ 7.69 Harga Terendah $ 0.00208881$ 0.00208881 $ 0.00208881 Perubahan Harga (1J) -0.00% Perubahan Harga (1D) -20.66% Perubahan Harga (7D) -22.97% Perubahan Harga (7D) -22.97%

Aldrin (RIN) harga masa nyata ialah $0.00211654. Sepanjang 24 jam yang lalu, RIN didagangkan antara $ 0.00208881 rendah dan $ 0.002668 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi RIN sepanjang masa ialah $ 7.69, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00208881.

Dari segi prestasi jangka pendek, RIN telah berubah sebanyak -0.00% sejak sejam yang lalu, -20.66% dalam 24 jam dan -22.97% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Aldrin (RIN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 26.17K$ 26.17K $ 26.17K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 105.83K$ 105.83K $ 105.83K Bekalan Peredaran 12.36M 12.36M 12.36M Jumlah Bekalan 50,000,000.0 50,000,000.0 50,000,000.0

Had Pasaran semasa Aldrin ialah $ 26.17K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran RIN ialah 12.36M, dengan jumlah bekalan sebanyak 50000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 105.83K.