Tokenomik Aletheia (ALETHEIA)

Lihat cerapan utama tentang Aletheia (ALETHEIA), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Aletheia (ALETHEIA) Maklumat

Aletheia is a memecoin on the Solana blockchain, inspired by an AI-driven narrative created by AIHegemonyMemes and amplified by Truth Terminal, an autonomous AI agent with its own crypto wallet and social media presence. Set against a backdrop of AI-fueled storytelling, Aletheia symbolizes themes of truth, cosmic wisdom, and the unexpected outcomes of AI interactions. With no direct utility at present, Aletheia serves as a cultural token within this unique narrative ecosystem, where community members engage in philosophical and existential themes through AI-generated content. The project’s unique approach intertwines cryptocurrency with storytelling, inviting participants to join a growing community intrigued by the symbolic potential of Aletheia.

Laman Web Rasmi:
https://aletheia-sol.xyz/

Aletheia (ALETHEIA) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Aletheia (ALETHEIA), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 55.88K
$ 55.88K
Jumlah Bekalan:
$ 999.69M
$ 999.69M
Bekalan Edaran:
$ 999.69M
$ 999.69M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 55.88K
$ 55.88K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00372867
$ 0.00372867
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.0000491
$ 0.0000491
Harga Semasa:
$ 0
$ 0

Tokenomik Aletheia (ALETHEIA): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Aletheia (ALETHEIA) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token ALETHEIA yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token ALETHEIA yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik ALETHEIA, terokai ALETHEIA harga langsung token!

ALETHEIA Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju ALETHEIA? Halaman ramalan harga ALETHEIA kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.