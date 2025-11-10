alexanderelorenzo Harga Hari Ini

Harga langsung alexanderelorenzo (ALEXANDERELORENZO) hari ini ialah $ 0.00045165, dengan 11.92% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ALEXANDERELORENZO kepada USD penukaran adalah $ 0.00045165 setiap ALEXANDERELORENZO.

alexanderelorenzo kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 237,255, dengan bekalan edaran sebanyak 525.26M ALEXANDERELORENZO. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ALEXANDERELORENZO didagangkan antara $ 0.00037628 (rendah) dan $ 0.00051604 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00507459, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00037628.

Dalam prestasi jangka pendek, ALEXANDERELORENZO dipindahkan +9.40% dalam sejam terakhir dan -13.36% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

alexanderelorenzo (ALEXANDERELORENZO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 237.26K$ 237.26K $ 237.26K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 451.69K$ 451.69K $ 451.69K Bekalan Peredaran 525.26M 525.26M 525.26M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa alexanderelorenzo ialah $ 237.26K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ALEXANDERELORENZO ialah 525.26M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 451.69K.