Lagi Mengenai ALF

Maklumat Harga ALF

Laman Web Rasmi ALF

Tokenomik ALF

Ramalan Harga ALF

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

ALF Logo

ALF Harga (ALF)

Tidak tersenarai

1 ALF ke USD Harga Langsung:

--
----
-0.60%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
ALF (ALF) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 14:36:38 (UTC+8)

ALF (ALF) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00000133
$ 0.00000133$ 0.00000133
24J Rendah
$ 0.00000138
$ 0.00000138$ 0.00000138
24J Tinggi

$ 0.00000133
$ 0.00000133$ 0.00000133

$ 0.00000138
$ 0.00000138$ 0.00000138

$ 0.0000633
$ 0.0000633$ 0.0000633

$ 0
$ 0$ 0

+0.53%

+0.28%

-0.24%

-0.24%

ALF (ALF) harga masa nyata ialah $0.00000136. Sepanjang 24 jam yang lalu, ALF didagangkan antara $ 0.00000133 rendah dan $ 0.00000138 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ALF sepanjang masa ialah $ 0.0000633, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, ALF telah berubah sebanyak +0.53% sejak sejam yang lalu, +0.28% dalam 24 jam dan -0.24% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

ALF (ALF) Maklumat Pasaran

$ 135.70K
$ 135.70K$ 135.70K

--
----

$ 135.70K
$ 135.70K$ 135.70K

100.00B
100.00B 100.00B

100,000,000,000.0
100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Had Pasaran semasa ALF ialah $ 135.70K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ALF ialah 100.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 135.70K.

ALF (ALF) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga ALF kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga ALF kepada USD adalah $ -0.0000003966.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga ALF kepada USD adalah $ +0.0000002019.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga ALF kepada USD adalah $ +0.0000000318498807181804.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+0.28%
30 Hari$ -0.0000003966-29.16%
60 Hari$ +0.0000002019+14.85%
90 Hari$ +0.0000000318498807181804+2.40%

Apakah itu ALF (ALF)

Alf the crocodile inspired on Matt Furie character is the ultimate party animal and the best bro in The Boys Club. Wherever Alf goes, laughter and chaos follow. When he shows up, the fun doesn’t just start—it explodes! Brave, loyal, and hilariously irreverent, this wacky croc always has a new babe, a flashy sports car, and wild business ideas that sometimes flirt with the law. In short, Alf is the heart and soul of any party and the wild ride buddy everyone dreams of.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

ALF (ALF) Sumber

Laman Web Rasmi

ALF Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai ALF (ALF) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset ALF (ALF) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk ALF.

Semak ALF ramalan harga sekarang!

ALF kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik ALF (ALF)

Memahami tokenomik ALF (ALF) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ALF dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai ALF (ALF)

Berapakah nilai ALF (ALF) hari ini?
Harga langsung ALF dalam USD ialah 0.00000136 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa ALF ke USD?
Harga semasa ALF ke USD ialah $ 0.00000136. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran ALF?
Had pasaran untuk ALF ialah $ 135.70K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran ALF?
Bekalan edaran ALF ialah 100.00B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ALF?
ALF mencapai harga ATH sebanyak 0.0000633 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ALF?
ALF melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan ALF?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ALFialah -- USD.
Adakah ALF akan naik lebih tinggi tahun ini?
ALF mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ALFramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 14:36:38 (UTC+8)

ALF (ALF) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.