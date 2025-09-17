ALF (ALF) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00000133 $ 0.00000133 $ 0.00000133 24J Rendah $ 0.00000138 $ 0.00000138 $ 0.00000138 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00000133$ 0.00000133 $ 0.00000133 24J Tinggi $ 0.00000138$ 0.00000138 $ 0.00000138 Sepanjang Masa $ 0.0000633$ 0.0000633 $ 0.0000633 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.53% Perubahan Harga (1D) +0.28% Perubahan Harga (7D) -0.24% Perubahan Harga (7D) -0.24%

ALF (ALF) harga masa nyata ialah $0.00000136. Sepanjang 24 jam yang lalu, ALF didagangkan antara $ 0.00000133 rendah dan $ 0.00000138 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ALF sepanjang masa ialah $ 0.0000633, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, ALF telah berubah sebanyak +0.53% sejak sejam yang lalu, +0.28% dalam 24 jam dan -0.24% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

ALF (ALF) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 135.70K$ 135.70K $ 135.70K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 135.70K$ 135.70K $ 135.70K Bekalan Peredaran 100.00B 100.00B 100.00B Jumlah Bekalan 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Had Pasaran semasa ALF ialah $ 135.70K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ALF ialah 100.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 135.70K.