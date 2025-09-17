ALF TOKEN (ALF) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.76% Perubahan Harga (1D) +0.37% Perubahan Harga (7D) +2.41% Perubahan Harga (7D) +2.41%

ALF TOKEN (ALF) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, ALF didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ALF sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, ALF telah berubah sebanyak +0.76% sejak sejam yang lalu, +0.37% dalam 24 jam dan +2.41% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

ALF TOKEN (ALF) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.22M$ 1.22M $ 1.22M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.33M$ 1.33M $ 1.33M Bekalan Peredaran 63.09T 63.09T 63.09T Jumlah Bekalan 69,000,000,000,000.0 69,000,000,000,000.0 69,000,000,000,000.0

Had Pasaran semasa ALF TOKEN ialah $ 1.22M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ALF ialah 63.09T, dengan jumlah bekalan sebanyak 69000000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.33M.