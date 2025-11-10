Tokenomik AlgonFX (ALG)

Lihat cerapan utama tentang AlgonFX (ALG), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 17:38:04 (UTC+8)
AlgonFX (ALG) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk AlgonFX (ALG), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 346.43K
$ 346.43K
Jumlah Bekalan:
$ 999.94M
$ 999.94M
Bekalan Edaran:
$ 999.94M
$ 999.94M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 346.43K
$ 346.43K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00107509
$ 0.00107509
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0
Harga Semasa:
$ 0.00034645
$ 0.00034645

AlgonFX (ALG) Maklumat

The $ALG token acts as the financial layer built on top of AlgonFX. A portion of profits, fees from copy-trading, external client subscriptions, and trading rewards are directed into the Trading Treasury. This treasury is then used to fund buybacks and other token-supportive mechanisms, creating a sustainable flywheel that aligns the success of AlgonFX with the growth of $ALG.

AlgonFX is an algorithmic trading system specialized in the Forex market, primarily focusing on the EUR/USD pair. The strategy has been running live for over two years with proven performance, delivering consistent monthly returns, a strong win rate, and controlled drawdowns. Through Bybit TradFi copy-trading, anyone can connect their account and automatically follow the strategy with a minimum deposit starting from $100.

In short, AlgonFX generates consistent returns through algorithmic trading, while $ALG captures and redistributes the value of this performance, allowing holders to benefit from the system’s growth without directly managing trading accounts.

Laman Web Rasmi:
https://algonfx.com/

Tokenomik AlgonFX (ALG): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik AlgonFX (ALG) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token ALG yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token ALG yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik ALG, terokai ALG harga langsung token!

ALG Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju ALG? Halaman ramalan harga ALG kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

