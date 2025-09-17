AlgoTrade (ALGT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.0044926 $ 0.0044926 $ 0.0044926 24J Rendah $ 0.00484636 $ 0.00484636 $ 0.00484636 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.0044926$ 0.0044926 $ 0.0044926 24J Tinggi $ 0.00484636$ 0.00484636 $ 0.00484636 Sepanjang Masa $ 0.01476287$ 0.01476287 $ 0.01476287 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.86% Perubahan Harga (1D) -4.92% Perubahan Harga (7D) -0.63% Perubahan Harga (7D) -0.63%

AlgoTrade (ALGT) harga masa nyata ialah $0.00459631. Sepanjang 24 jam yang lalu, ALGT didagangkan antara $ 0.0044926 rendah dan $ 0.00484636 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ALGT sepanjang masa ialah $ 0.01476287, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, ALGT telah berubah sebanyak +0.86% sejak sejam yang lalu, -4.92% dalam 24 jam dan -0.63% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

AlgoTrade (ALGT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 413.75K$ 413.75K $ 413.75K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 459.73K$ 459.73K $ 459.73K Bekalan Peredaran 90.00M 90.00M 90.00M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa AlgoTrade ialah $ 413.75K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ALGT ialah 90.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 459.73K.