Alien Base (ALB) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.060878 $ 0.060878 $ 0.060878 24J Rendah $ 0.064285 $ 0.064285 $ 0.064285 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.060878$ 0.060878 $ 0.060878 24J Tinggi $ 0.064285$ 0.064285 $ 0.064285 Sepanjang Masa $ 0.572381$ 0.572381 $ 0.572381 Harga Terendah $ 0.00108398$ 0.00108398 $ 0.00108398 Perubahan Harga (1J) -0.12% Perubahan Harga (1D) +4.25% Perubahan Harga (7D) +2.99% Perubahan Harga (7D) +2.99%

Alien Base (ALB) harga masa nyata ialah $0.063467. Sepanjang 24 jam yang lalu, ALB didagangkan antara $ 0.060878 rendah dan $ 0.064285 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ALB sepanjang masa ialah $ 0.572381, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00108398.

Dari segi prestasi jangka pendek, ALB telah berubah sebanyak -0.12% sejak sejam yang lalu, +4.25% dalam 24 jam dan +2.99% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Alien Base (ALB) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 13.49M$ 13.49M $ 13.49M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 26.72M$ 26.72M $ 26.72M Bekalan Peredaran 212.56M 212.56M 212.56M Jumlah Bekalan 420,980,168.8339907 420,980,168.8339907 420,980,168.8339907

Had Pasaran semasa Alien Base ialah $ 13.49M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ALB ialah 212.56M, dengan jumlah bekalan sebanyak 420980168.8339907. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 26.72M.