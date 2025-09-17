Lagi Mengenai ALINAINTEL

ALINA AI Harga (ALINAINTEL)

Tidak tersenarai

1 ALINAINTEL ke USD Harga Langsung:

--
----
-0.40%1D
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga.
USD
ALINA AI (ALINAINTEL) Carta Harga Langsung
ALINA AI (ALINAINTEL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00194795
$ 0.00194795$ 0.00194795

$ 0
$ 0$ 0

+0.14%

-0.42%

+6.64%

+6.64%

ALINA AI (ALINAINTEL) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, ALINAINTEL didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ALINAINTEL sepanjang masa ialah $ 0.00194795, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, ALINAINTEL telah berubah sebanyak +0.14% sejak sejam yang lalu, -0.42% dalam 24 jam dan +6.64% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

ALINA AI (ALINAINTEL) Maklumat Pasaran

$ 18.45K
$ 18.45K$ 18.45K

--
----

$ 18.45K
$ 18.45K$ 18.45K

998.69M
998.69M 998.69M

998,690,543.310846
998,690,543.310846 998,690,543.310846

Had Pasaran semasa ALINA AI ialah $ 18.45K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ALINAINTEL ialah 998.69M, dengan jumlah bekalan sebanyak 998690543.310846. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 18.45K.

ALINA AI (ALINAINTEL) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga ALINA AI kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga ALINA AI kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga ALINA AI kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga ALINA AI kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-0.42%
30 Hari$ 0+17.92%
60 Hari$ 0+22.58%
90 Hari$ 0--

Apakah itu ALINA AI (ALINAINTEL)

ALINA (Algorithmic Learning and Integrated Network Analytics) represents a quantum leap in market intelligence technology, designed to revolutionize how traders interact with and understand cryptocurrency markets. Operating as your 24/7 crypto insider, ALINA processes and analyzes thousands of signals per minute, helping predict trends before they go mainstream. By bridging the gap between blockchain transparency and market-moving information, ALINA transforms raw data into actionable intelligence, enabling traders to stay ahead of market movements and capitalize on opportunities before they become obvious to the masses.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

ALINA AI (ALINAINTEL) Sumber

Laman Web Rasmi

ALINA AI Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai ALINA AI (ALINAINTEL) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset ALINA AI (ALINAINTEL) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk ALINA AI.

Semak ALINA AI ramalan harga sekarang!

ALINAINTEL kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik ALINA AI (ALINAINTEL)

Memahami tokenomik ALINA AI (ALINAINTEL) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ALINAINTEL dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai ALINA AI (ALINAINTEL)

Berapakah nilai ALINA AI (ALINAINTEL) hari ini?
Harga langsung ALINAINTEL dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa ALINAINTEL ke USD?
Harga semasa ALINAINTEL ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran ALINA AI?
Had pasaran untuk ALINAINTEL ialah $ 18.45K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran ALINAINTEL?
Bekalan edaran ALINAINTEL ialah 998.69M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ALINAINTEL?
ALINAINTEL mencapai harga ATH sebanyak 0.00194795 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ALINAINTEL?
ALINAINTEL melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan ALINAINTEL?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ALINAINTELialah -- USD.
Adakah ALINAINTEL akan naik lebih tinggi tahun ini?
ALINAINTEL mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ALINAINTELramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
ALINA AI (ALINAINTEL) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.