All In Harga Hari Ini

Harga langsung All In (ALLIN) hari ini ialah $ 0.03747604, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ALLIN kepada USD penukaran adalah $ 0.03747604 setiap ALLIN.

All In kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 34,532, dengan bekalan edaran sebanyak 921.44K ALLIN. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ALLIN didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 4.51, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.03478359.

Dalam prestasi jangka pendek, ALLIN dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -11.20% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

All In (ALLIN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 34.53K$ 34.53K $ 34.53K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 37.33K$ 37.33K $ 37.33K Bekalan Peredaran 921.44K 921.44K 921.44K Jumlah Bekalan 995,994.0 995,994.0 995,994.0

Had Pasaran semasa All In ialah $ 34.53K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ALLIN ialah 921.44K, dengan jumlah bekalan sebanyak 995994.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 37.33K.