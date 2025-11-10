Tokenomik All In (ALLIN)

Lihat cerapan utama tentang All In (ALLIN), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 19:00:20 (UTC+8)
USD

All In (ALLIN) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk All In (ALLIN), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 34.53K
Jumlah Bekalan:
$ 995.99K
Bekalan Edaran:
$ 921.44K
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 37.33K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 4.51
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.03478359
Harga Semasa:
$ 0.03747604
All In (ALLIN) Maklumat

All In (ALLIN) is an AI-focused project on the Ethereum blockchain, designed to empower communities and projects to harness AI technology. The project offers a token, $ALLIN, to support community and project growth. ALLIN provides solutions for data analysis, process automation, customer service, community management, and content development. It features an AI-managed service and an AllIn One AI bot for answering common questions about a token or project information. The project also includes ALLBOTS, humanoid guardians supporting the All In Society, and an anticipated Allbuys buy bot for multi-chain support. The creators, a team of developers and AI specialists, ensure security and transparency through a Solidproof audit. They work closely with the All In Society to shape the project's future.

Laman Web Rasmi:
https://allin.so/

Tokenomik All In (ALLIN): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik All In (ALLIN) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token ALLIN yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token ALLIN yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik ALLIN, terokai ALLIN harga langsung token!

ALLIN Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju ALLIN? Halaman ramalan harga ALLIN kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

