Harga langsung All The Money (ATM) hari ini ialah $ 0.00001406, dengan 0.69% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ATM kepada USD penukaran adalah $ 0.00001406 setiap ATM.

All The Money kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 1,279,609, dengan bekalan edaran sebanyak 91.00B ATM. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ATM didagangkan antara $ 0.00001365 (rendah) dan $ 0.0000143 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00004629, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00001365.

Dalam prestasi jangka pendek, ATM dipindahkan -0.73% dalam sejam terakhir dan -9.68% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

All The Money (ATM) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.28M$ 1.28M $ 1.28M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.39M$ 1.39M $ 1.39M Bekalan Peredaran 91.00B 91.00B 91.00B Jumlah Bekalan 99,000,000,000.0 99,000,000,000.0 99,000,000,000.0

Had Pasaran semasa All The Money ialah $ 1.28M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ATM ialah 91.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 99000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.39M.