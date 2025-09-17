All Will Retire (AWR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00379267 24J Tinggi $ 0.00429898 Sepanjang Masa $ 0.01505533 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.99% Perubahan Harga (1D) +8.05% Perubahan Harga (7D) -12.27%

All Will Retire (AWR) harga masa nyata ialah $0.0041153. Sepanjang 24 jam yang lalu, AWR didagangkan antara $ 0.00379267 rendah dan $ 0.00429898 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi AWR sepanjang masa ialah $ 0.01505533, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, AWR telah berubah sebanyak +0.99% sejak sejam yang lalu, +8.05% dalam 24 jam dan -12.27% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

All Will Retire (AWR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 3.95M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 4.09M Bekalan Peredaran 964.59M Jumlah Bekalan 999,593,749.762043

Had Pasaran semasa All Will Retire ialah $ 3.95M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AWR ialah 964.59M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999593749.762043. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.09M.