Lihat cerapan utama tentang All Will Retire (AWR), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
All Will Retire (AWR) Maklumat

AWR is a community of people bullish on themselves and that are aping their futures 💎🤲 until retirement.

Rather than look inwardly to Crypto Twitter/crypto community to drive value to our holders we look outwardly to develop new age retail demographics that aren't inclined to crypto but rather ideals, values, and identity.

AWR markets to this demographic to fulfill their emotional needs around their ideals, values, and identity. In other words we don't want to be a coin created off of a meme - we created AWR to be representative of the cultural fascination of the moment. We are the meme. We are the meme of so many rags to riches stories of others - or of those whose lives after better off because they embraced the "AWR lifestyle."

https://www.allwillretire.com/

All Will Retire (AWR) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk All Will Retire (AWR), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 4.42M
Jumlah Bekalan:
$ 999.59M
Bekalan Edaran:
$ 964.59M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 4.58M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.01505533
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0.00458465
Tokenomik All Will Retire (AWR): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik All Will Retire (AWR) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token AWR yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token AWR yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik AWR, terokai AWR harga langsung token!

AWR Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju AWR? Halaman ramalan harga AWR kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

